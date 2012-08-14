Доброго времени суток. Нужно 3 сайта перенести с одного хостинга на другой. Передтем как перенести проверить на вирусы,если будут обнаружены исправить. Всем трем сайтам google ставит предупреждение что они заражены. ...
Юзабилити-аудит каталога полиграфии по макету
Юзабилити-аудит сайта-каталога полиграфии, по макету
Необходимо сделать аудит юзабилити сайта по его макету. Сайт полиграфической тематики.
(макет вышлю лично всем заинтересовавшим исполнителям).
Необходим аудит двух полных разделов, каталога типографий и доски объявлений, плюс все сопутствующие формы добавления типографии в каталог, размещение нового объявления и т.д.
Требуется, чтобы Вы взглянули на сайт «глазами пользователя» и высказали свое мнение. Что удобно, что - нет. Что вызывает замешательство, что хотелось бы изменить, и т.д.. Можно своими словами, но, обязательно, необходимо постараться понять, о чем сайт, а не отписать на отмазку «все плохо, нечего не понятно» :) Всю критику обязательно аргументировать и внести предложения по улучшению.
Тестируемая версия сайта находится в начальной стадии разработки. Ничего не версталось, не программировалось. Макет – всего лишь общий набросок концепции будущего сайта. Следующий этап, после юзабилити, это передача его дизайнеру, который уже будет заниматься непосредственно буквальным графическим дизайном.
Поэтому, любые поправки и советы актуальны. Поправки, которые предполагают кардинальную переработку структуры или дизайна/логики страниц также приветствуются.
Желательно, наличие примеров выполненных аудитов, чтоб можно было оценить Вашу квалификацию.
Цена по договорённости. Оплата удобным Вам способом.
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