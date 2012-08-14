Юзабилити-аудит каталога полиграфии по макету

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Завершен5 заявок234 просмотра

Юзабилити-аудит сайта-каталога полиграфии, по макету

Необходимо сделать аудит юзабилити сайта по его макету. Сайт полиграфической тематики.

(макет вышлю лично всем заинтересовавшим исполнителям).

Необходим аудит двух полных разделов, каталога типографий и доски объявлений, плюс все сопутствующие формы добавления типографии в каталог, размещение нового объявления и т.д.

Требуется, чтобы Вы взглянули на сайт «глазами пользователя» и высказали свое мнение. Что удобно, что - нет. Что вызывает замешательство, что хотелось бы изменить, и т.д.. Можно своими словами, но, обязательно, необходимо постараться понять, о чем сайт, а не отписать на отмазку «все плохо, нечего не понятно» :) Всю критику обязательно аргументировать и внести предложения по улучшению.

Тестируемая версия сайта находится в начальной стадии разработки. Ничего не версталось, не программировалось. Макет – всего лишь общий набросок концепции будущего сайта. Следующий этап, после юзабилити, это передача его дизайнеру, который уже будет заниматься непосредственно буквальным графическим дизайном.

Поэтому, любые поправки и советы актуальны. Поправки, которые предполагают кардинальную переработку структуры или дизайна/логики страниц также приветствуются.

Желательно, наличие примеров выполненных аудитов, чтоб можно было оценить Вашу квалификацию.

Цена по договорённости. Оплата удобным Вам способом.

13 лет назад
DenisPrint
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$50
7 дней
Заказывали аудит сайта по его макету. Человек подошел с энтузиазмом, как будто бы это был его собственный проект. Практически переделал концепцию сайта. Впоследствии, основная идея озвученная Артемом, была принята и сейчас сайт разрабатывается именно с ее учетом. Артем, спасибо за работу!
Интересный проект. Своевременная оплата. Положительное впечатление о сотрудничестве. Спасибо)
exclusive1989
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Чётко поставленная задача, оплата - мгновенно . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
exclusive1989
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад