Нужно грамотно настроить на сайте файл robot.txt

есть сайт на jomla там особенность что страницы отображаются в виде пример 12345.ru/index.php/computernaya_pomosh (c INDEX.php) сейчас сделали и ссылки отображаются без index.php в виде пример 12345.ru/computernaya_pomosh, но дубли остались также доступные....но видимо когда сайт сделали яша успел проиндексировать эти ссылки с index.php , а ссылки которые щас без него яша не индексирует почему то...нада в роботе для яши прописать запрет на индексирования страниц с index.php, короче нормально составить робот что нужно а что нет...тока грамотный человек который это понимает, пишите в аську 261570053,

Кстати gogl видит нормальные страници .а вот яша нет...в чём проблема..толи времени мало прошло то ли не пойму