На сайте http://wgsca.kz/ часто вылезают ошибки класса "Warning" их необходимо исправить или дать детальную консультацию по их устранению.
Нужно грамотно настроить на сайте файл robot.txt
есть сайт на jomla там особенность что страницы отображаются в виде пример 12345.ru/index.php/computernaya_pomosh (c INDEX.php) сейчас сделали и ссылки отображаются без index.php в виде пример 12345.ru/computernaya_pomosh, но дубли остались также доступные....но видимо когда сайт сделали яша успел проиндексировать эти ссылки с index.php , а ссылки которые щас без него яша не индексирует почему то...нада в роботе для яши прописать запрет на индексирования страниц с index.php, короче нормально составить робот что нужно а что нет...тока грамотный человек который это понимает, пишите в аську 261570053,
Кстати gogl видит нормальные страници .а вот яша нет...в чём проблема..толи времени мало прошло то ли не пойму
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