есть сайт на jomla там особенность что страницы отображаются в виде пример 12345.ru/index.php/computernaya_pomosh (c INDEX.php) сейчас сделали и ссылки отображаются без index.php в виде пример 12345.ru/computernaya_pomosh, ...
Удалить вирус с сайта
Требуется удалиться вирус с сайта.
Писать в асю 9954092
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