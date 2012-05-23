Удалить вирус с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт9 заявок180 просмотров

Требуется удалиться вирус с сайта.

Писать в асю 9954092

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$35
2 дня

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад