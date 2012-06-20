Нужно 3 сайта перенести на другой хостинг.

Доброго времени суток.

Нужно 3 сайта перенести с одного хостинга на другой.

Передтем как перенести проверить на вирусы,если будут обнаружены исправить.

Всем трем сайтам google ставит предупреждение что они заражены.

Сделать надо все в короткие сроки и качественно.

Жду предложений и разумную цену за услуги.