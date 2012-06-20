Нужно 3 сайта перенести на другой хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки187 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно 3 сайта перенести с одного хостинга на другой.

Передтем как перенести проверить на вирусы,если будут обнаружены исправить.

Всем трем сайтам google ставит предупреждение что они заражены.

Сделать надо все в короткие сроки и качественно.

Жду предложений и разумную цену за услуги.

13 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$75
1 день
Задание было выполнено в срок.На все вопросы получала оперативный ответ.Хороший Специалист.Обращусь еще.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад