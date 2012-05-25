Помогите избавиться от вируса и найти причину

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок203 просмотра

Сайт slovbiz.ru заражен вирусом. Необходимо избавиться от вируса, найти причину и настроить безопасность сайта. Данные хостинга сайта по емейл.

13 лет назад
ksuvina
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров