Необходимо почистить сайт на Wordpress от вируса

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен7 заявок200 просмотров

Нужен ответственный человек, что бы удалить вирус с сайта и провести работу по ускорению снятия санкций, если такие имеются.

WordPress
13 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Все было сделано быстро и профессионально. Результатом доволен, всем советую.
Было приятно работать с Дмитрием. Всем доволен. Надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад