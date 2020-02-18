Найти причину, почему не работает сайт.

Разработать алгоритм сборки пазла на фронтенд браузере. На входе картинка которая разбивается на квадраты (те без фигурных граней) и на фронтенде собирается. Ротации кваратов нет – есть только перетаскивание по плоскости. Разработка только под десктопные ...