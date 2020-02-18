Найти причину, почему не работает сайт.

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Веб-программированиеЗакрыт11 заявок240 просмотров
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Сайт http://inverness.systems/ 

Кроме главной страницы, ничего не работает. Необходимо восстановить работу всего сайта.

4 года назад
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад