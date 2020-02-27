Перенос сайта с HTML на Wordpress: Этап 3-й (виджеты, плагины)

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка186 просмотров
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1) программирование своих виджетов

2) рейтинг записи и кол-во просмотров. внедрять готовые плагины.

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WordPressHTML
4 года назад
mikeproject
Михаил 
34 годаРоссия
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Руслан 
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2 года назад
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4 года назад
$40
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WMZ
Все отлично!
Рекомендую!