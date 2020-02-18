Парсер для сайта на Битрикс

Нужно написать парсер, который возьмет товары с сайта santehnika-online.ru (с нужных нам категорий) и загрузит товары на наш сайт. Оба сайта работают на Битрикс.Бизнес, поэтому нужно перенести все в точности (основные параметры, характеристики, коллекции и т.д.). Единственный нюанс – нужно брать только уменьшенные копии фотографий (потому что на больших стоят ватермарки).

В комментариях сразу пишите условия работы, цену и примерный срок работы.

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги или Сбербанк.