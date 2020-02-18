Yii2 cайт для продажи изображений + мультиязычность

Сроки очень сжатые. Первый результат хочу получить уже завтра!

Все распланировано и что делать тоже понятно.

Верстка готова. На первом этапе проблем с привязкой платежной системы не будет :)

ТЗ и пояснение задачи готово и будет для исполнителя.

час желательно через трекер + ежедневные апдейты ситуации в гит.

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Список страниц:

- Главная(со списком категорий)

- Категории (список фотографий)

- Страница фотографии (превью + кнопка добавить в корзину)

Корзина

- Показываем список товаров, ценник к каждому, итоговая цена, купить. Скорее всего при нажатии на кнопку купить будем перенаправлять на другой сайт где пользователь оплатит. Сайт передаст стоимость покупок, а payment-gate передаст "успех" или "неудача" в ответ.

Профиль пользователя

- Логин

- Регистрация

- Изменить данные профиля(имя,телефон,имейл,пароль)

- Список покупок

Статическая страница (создается и редактируется админки).

+ админка (для управления контентом и переводами)

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Код храним в гитлабе

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Основной флоу такой:

1. пользователь заходит на сайт, вводит название картинки, сайт говорит что картинка найдена, пользователь покупает картинку, пользователь получает картинку у себя в профиле.

2. админ загружает пачку фото из админки, присваивает категорию фотографиям и активирует категорию для поиска