Спарсить товары с и-магазина на другой и-магазин (WP)

Добрый день!

Есть сайт http://vanavto.com/, он на WP + WooCommerce. Он хостится на https://firstvds.ru/ (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами.

Сайт донор https://ixora-auto.ru/

Нужно спарсить все товары (обведены на скрине https://yadi.sk/i/n0Nv9W2uFFvAnQ) кроме каталога запчастей, и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все рубрики, полный их список я предоставлю (какие категории парсить).

Спарсить нужно: заголовок, картинку, цену (+ скидочную). Характеристики товара. Описание. В общем, все что есть на сайте доноре.

Оставляйте заявки. Спасибо!

Бюджет: 5000 руб. (80$)