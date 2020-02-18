Подключить платежную систему

Привет При клике на икнонку адреса магазина в описании страницы, нужно что бы на карте, встроенной на этой же странице, открывалось описание соответствующего магазина, иконки свои добавлены через api - js УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ СРАЗУ! Спасибо
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https://due.com/ есть платежная система нужно подключить её к сайту на опенкарт. Экваринг нам все одобрил доступ в лк предоставлю
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