Разобраться в стандарте EDI

Для реализации обмена данными со сторонней системой был разработана форма которая формирует из данных своих полей письмо согласно стандарта EDI CODECO D95B (https://standards4sdgs.unece.org/standards)

Необходимо разобрать образцы писем согласно стандарта EDI и выявить какие строки и какие поля(элементы этих строк) за что отвечают. для дальнейшей интеграции в отчет разработанной системы