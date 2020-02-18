Разобраться в стандарте EDI

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Для реализации обмена данными со сторонней системой был разработана форма которая формирует из данных своих полей письмо согласно стандарта  EDI CODECO D95B (https://standards4sdgs.unece.org/standards)

Необходимо разобрать образцы писем согласно стандарта EDI и выявить какие строки и какие поля(элементы этих строк) за что отвечают. для дальнейшей интеграции в отчет разработанной системы

4 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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