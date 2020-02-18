Собрать ASP.NET проект

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки178 просмотров
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Есть исходники ASP.NET проекта. Необходимо собрать и запустить их через удаленный рабочий стол. Подготовить инструкцию по сборке.

4 года назад
guest_15820057030477
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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