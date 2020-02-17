Срочно нужен скрипт для Бробота (программа рассылки в ЛС в Вк и Инсте)

Нужно сделать скрипт для отправки Броботом автоматических сообщений при рассылках в ЛС в ВК, Инстаграме (самое главное), Фейсбуке, Одноклассниках, Mamba, LovePlanet (по возможности). Текст сообщений мы можем менять, конечно. Важно, чтобы принцип действия скрипта сохранялся.

Первый вопрос бота: Тук-тук, Вы здесь?)

Первый ответ пользователя: [любой ответ]

Второй вопрос бота через 15 секунд после ответа пользователя: Если честно, я ищу мужчин, которые в футбол хотят играть, стартап развиваю в Колпино, который позволяет собираться незнакомым людям и играть в футбол в зале на Октябрьской, 8а. У нас игроки начального и среднего уровня) 200-300 руб. это удовольствие стоит) Приглашаем к нам в чат добавиться https://chat.whatsapp.com/IVjkU3BZ9QM7la0wgiy6uX

При отсутствии ответа пользователя на первый вопрос (неважно, прочитано сообщение или нет), бот всё равно отправляет второй вопрос через 23 часа после отправки первого вопроса.

Также должна оставаться возможность писать вручную сообщения после второго вопроса бота и чтобы после дальнейших ответов пользователя бот уже не отправлял сообщения.

Оплата после того как скрипт начнёт работать так, как указано в ТЗ,