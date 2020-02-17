Доработка сайта на Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Требуется добавить на сайт (https://www.allrepairs.ru/) блок ("Проекты"- первый вложенный файл https://priority.aspro-demo.ru/) с возможностью включать и отключать его на каждой странице сайта, а также менять порядок. Этот блок должен быть настраиваемым через админку. 

В полях должна быть возможность добавлять имеющиеся проекты (второй вложенный файл), а также редактировать заголовок и текст (третий вложенный файл).

Интересует стоимость и время выполнения работы. 

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4 года назад
guest_15819445085949
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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