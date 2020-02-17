Доработка сайта на Bitrix

Требуется добавить на сайт (https://www.allrepairs.ru/) блок ("Проекты"- первый вложенный файл https://priority.aspro-demo.ru/) с возможностью включать и отключать его на каждой странице сайта, а также менять порядок. Этот блок должен быть настраиваемым через админку.

В полях должна быть возможность добавлять имеющиеся проекты (второй вложенный файл), а также редактировать заголовок и текст (третий вложенный файл).

Интересует стоимость и время выполнения работы.

Оплата по безопасной сделке.