Настроить разделы на сайт под WP

Здравствуйте!

Имеется сайт-каталог на WP. Необходимо настроить категории с товарами. Вёрстка разделов имеется.

Особенности:

1) У нас двух разных видов категории. Т.е. есть категория с выводом подкатегорий. А в подкатегориях выводится товар

2) У нас имеется фильтр по производителям товара. Если выбирается один из производителей - то мы показываем только те категории/подкатегории - где присутствуют товары данного производителя

3) Необходим нормальный чпу и возможность настройки мета-тегов