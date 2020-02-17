Разработать эксклюзивный дизайн и сверстать шаблон Prestashop

Добрый день, нашей компании по продаже детских товаров (коляски, кроватки, мебель) уже 7 лет, несмотря на это мы известны только в группах соц сетей своего города и в оффлайне. Сайт имеется также уже 7 лет и работает с переменным успехом. Последний год он был фактически заброшен, и сейчас стоит цель запустить его работу.Для этого в первую очередь необходимо сделать следующее 1) Разработать эксклюзивный дизайн по соотв. тематике (детские товары)2) Написать шаблон по сиему дизайну под Prestashop 1.7. Стоимость будет уточнятся по мере обсуждения по пунктам. Если у Вас есть эксклюзивный (ну по крайней мере шаблон который не светится на каждой бирже) шаблон, мы готовы рассмотреть, но дешево он смотреться не должен.