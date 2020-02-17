Скрипт для интернет-магазина

Интернет-магазин ASOS www.asos.com. Необходимо решение, позволяющее ежечасно пересохранять товары в корзине на протяжении нескольких дней и отслеживать появление определенных товаров в наличии, которые обозначены на сайте ASOS в разделе "Сохраненное" как распроданные и перехватывать их. Хотелось бы что-то простенькое, но надёжное, что позволит не потерять вещи в корзине.