Htaccess, настройка редиректов

Нужно сделать скрипт для отправки Броботом автоматических сообщений при рассылках в ЛС в ВК, Инстаграме (самое главное), Фейсбуке, Одноклассниках, Mamba, LovePlanet (по возможности). Текст сообщений мы можем менять, конечно. Важно, чтобы принцип действия скрипта сохранялся. Первый ...
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Здравствуйте.
Необходима корректная настройка 301ых редиректов через htaccess.
ssl:
http://site.com => https://site.com
www:
http://www.site.com => https://site.com
Слеш и лишний слеш в любой части урл:
https://www.site.com/ => https://site.com
https://www.site.com/////// => https://site.com/page
https://www.site.com//////page///// => https://site.com/page
https://www.site.com/page///// => https://site.com/page
При этом страница https://www.site.com/ru/ должна быть со слешем (главную, при необходимости, тоже можно сделать со слешем):
https://www.site.com/ru => https://site.com/ru/
Важное условие - все редиректы должны происходить без цепочек, т.е. с любой комбинации вышеуказанных ошибок в урле - должен идти 1 301ый редирект на целевую страницу.
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