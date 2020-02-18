Htaccess, настройка редиректов

Здравствуйте.

Необходима корректная настройка 301ых редиректов через htaccess.

ssl:

http://site.com => https://site.com

www:

http://www.site.com => https://site.com

Слеш и лишний слеш в любой части урл:

https://www.site.com/ => https://site.com

https://www.site.com/////// => https://site.com/page

https://www.site.com//////page///// => https://site.com/page

https://www.site.com/page///// => https://site.com/page

При этом страница https://www.site.com/ru/ должна быть со слешем (главную, при необходимости, тоже можно сделать со слешем):

https://www.site.com/ru => https://site.com/ru/

Важное условие - все редиректы должны происходить без цепочек, т.е. с любой комбинации вышеуказанных ошибок в урле - должен идти 1 301ый редирект на целевую страницу.