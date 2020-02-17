Необходимо подключить LiqPay 

Здравствуйте. Необходима корректная настройка 301ых редиректов через htaccess. ssl: http://site.com => https://site.com www: http://www.site.com => https://site.com Слеш и лишний слеш в любой части урл: https://www.site.com/ => https://site.com https://www.site.com/////// => https://site.com/page https://www.site.com//////page///// => https://site.com/page https://www.site.com/page///// => https://site.com/page При этом страница https://www.site.com/ru/ должна быть со слешем (главную, при ...
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