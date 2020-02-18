Подправить работу API Яндекс.Карт

Здравствуйте. Необходима корректная настройка 301ых редиректов через htaccess. ssl: http://site.com => https://site.com www: http://www.site.com => https://site.com Слеш и лишний слеш в любой части урл: https://www.site.com/ => https://site.com https://www.site.com/////// => https://site.com/page https://www.site.com//////page///// => https://site.com/page https://www.site.com/page///// => https://site.com/page При этом страница https://www.site.com/ru/ должна быть со слешем (главную, при ...
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Добрый день, коллеги!
Имеется сайт http://tulmix-beton.ru/ с используемыми API Картами Яндекса. Стал выдавать ошибку Script Error и карты, соответственно, перестали работать. Необходимо исправить. В своё время такая же ошибка выскочила, однако вопрос удалось решить вводом API-ключа.
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Добрый день, нужно сделать следующие правки на сайте [url=https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/]https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/[/url] Сайт на MODx Хостинг sweb.ru [b]Список задач:[/b] [b]1)[/b] Cайт не обрабатывает 404-е ошибки. Например, при заходе на несуществующую страницу [url=https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/price131312312]https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/price131312312[/url] или [url=http://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/index/articles]http://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/index/articles[/url] 404-ая ошибка не показывается. Нужно настроить обработку 404 сервером. [b]2)[/b] Ошибка по верстке: При прокрутке ...Завершен4 года назад
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