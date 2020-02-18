Программист WP Woocomerce

Добрый день! Есть сайт [url=https://www.rhino-3d.ru/]www.rhino-3d.ru[/url]. На нем необходимо реализовать систему промокодов. В админке - таблица из двух колонок (промокод, скидка). В интерфейсе добавить чекбокс "У меня есть примокод", при выборе которого появляется поле для ввода промокода (снимаем галочку, ...