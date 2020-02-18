Выпадающее меню с выбором города.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок259 просмотров
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Сделать выпадающее меню с выбором города. Будет 3 города и разные телефоны для городов.

Пример на сайте: https://rarus.ru/  (сверху справа)

4 года назад
Panangin
Кирилл 
40 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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