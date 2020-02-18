1) Сделать версию для слабовидящих, либо прикрутить и настроить модуль. 2) Правки по верстке (отверстать небольшие изменения в дизайне) и функционалу (переделать эффекты слайдера). 3) Небольшие правки в адаптивной версии сайта. 4) Перенести сайт на рабочую версию Битрикс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать выпадающее меню с выбором города. Будет 3 города и разные телефоны для городов.
Пример на сайте: https://rarus.ru/ (сверху справа)
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