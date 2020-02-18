Необходимо написать парсер для торговой площадки

Нужно переделать сайт, чтобы работала платёжка сайт и платежка кард2карднужно их соеденить, чтобы работали нужно их соеденить, чтобы работали один спецыалист, который пытался починить, сказал что с платёжкой все гуд, она работает Другой сказал, что там сама платёжка сбой ...