Карта сайта

Добрый день! Есть сайт [url=http://vanavto.com/]http://vanavto.com/[/url], он на WP + WooCommerce. Он хостится на [url=https://firstvds.ru/]https://firstvds.ru/[/url] (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами. Сайт донор [url=https://ixora-auto.ru/]https://ixora-auto.ru/[/url] Нужно спарсить все товары (обведены на скрине https://yadi.sk/i/n0Nv9W2uFFvAnQ) кроме каталога запчастей, и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- $80Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист PHP для долгосрочной работы. Есть небольшой новый проект на Laravel + VueJS (или React), так же есть большой и сложный проект, написанный на CodeIgniter. Проект старый, бардачный, использует CodeIgniter 3, Bootstrap 3, jQuery. Опыт ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать парсер, который возьмет товары с сайта santehnika-online.ru (с нужных нам категорий) и загрузит товары на наш сайт. Оба сайта работают на Битрикс.Бизнес, поэтому нужно перенести все в точности (основные параметры, характеристики, коллекции и ...Закрыт4 года назад
Добрый день!Необходимо разработать парсер, ТЗ во вложении. сможете сделать?Закрыт4 года назад
Нужно сверстать сайт из 4х страниц и сделать натяжку на вордпресс [url=https://www.dropbox.com/s/ic89sb1qrhto7gj/lh.zip?dl=0]https://www.dropbox.com/s/ic89sb1qrhto7gj/lh.zip?dl=0[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Сроки очень сжатые. Первый результат хочу получить уже завтра! Все распланировано и что делать тоже понятно. Верстка готова. На первом этапе проблем с привязкой платежной системы не будет :) ТЗ и пояснение задачи готово и будет для исполнителя. час ...Закрыт4 года назад
1. Оптимизировать код оплаты qiwi (когда включен webhook - не работает бот) 2. Доделать добавление товара через админку 3. Вывести @[url=https://freelancehunt.com/profile/show/username.html]username[/url] пользователя ссылке в админке в поле "Пользователь" 4. На странице "Пользователи" сделать / доделать блокировку / разблокировку пользователей ...Закрыт4 года назад
Сделать выпадающее меню с выбором города. Будет 3 города и разные телефоны для городов. Пример на сайте: [url=https://rarus.ru/]https://rarus.ru/[/url] (сверху справа)Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сверстанные макеты html js css. По данным макетам нужно сделать тему для Prestashop Бюджет по договоренности Присылайте предложения по срокам и бюджетам, а так же портфолио ваших работал на PrestashopВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $80
Нужно спарсит продажи в категории Health. Есть рабочий парсер (с проксями) в облаке. Нужно донастроить. Дам доступ к исходникам и в виртуалку. Или можете использовать свой. Время 8-10 часов. Оплата почасово. $10 в час. Возможно дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад