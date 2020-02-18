Программист PHP для долгосрочного сотрудничества

Требуется программист PHP для долгосрочной работы. Есть небольшой новый проект на Laravel + VueJS (или React), так же есть большой и сложный проект, написанный на CodeIgniter. Проект старый, бардачный, использует CodeIgniter 3, Bootstrap 3, jQuery.

Опыт работы с PHP/MySql, ООП 5 лет и более. Знание Laravel, jQuery, React / VueJS.

Обязательно иметь опыт с ООП языками (такими как Java, C++), умение разбираться в чужом, сложном коде, наводить порядок, рефакторинг.

Пишите свой опыт работы и часовую ставку.