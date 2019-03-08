dimaleonov

Это большой и сложный проект, написанный на CodeIgniter. Проект старый, бардачный, использует CodeIgniter 3, Bootstrap 3, jQuery. Необходим опыт работы с PHP/MySql, ООП 5 лет и более. Обязательно иметь опыт с ООП языками (такими как Java, C++), ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется программист PHP для долгосрочной работы. Есть небольшой новый проект на Laravel + VueJS (или React), так же есть большой и сложный проект, написанный на CodeIgniter. Проект старый, бардачный, использует CodeIgniter 3, Bootstrap 3, jQuery. Опыт ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист PHP для долгосрочной работы над большим и сложным проектом, написанном на CodeIgniter. Ваш код будет проверятся на качество, будет проходить код ревью. Необходимо будет пройти небольшое собеседование. В ответе опишите свой опыт работы, вашу часовую ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад