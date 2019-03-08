dimaleonov

Дмитрий Леонов dimaleonov

 
41 годРоссия/Калуга
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей