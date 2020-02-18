Разработка фронтэнд + взаимодействие с API

На сайте Вордпресс необходимо создать модуль/плагин для добавления карт Яндекса, на сайт регулярно добавляются сотни компаний, заполняются карточки с данными: название, адрес, телефон, сайт. В каждой компании публикуется стандартная карта [url=https://yandex.ru/maps]https://yandex.ru/maps[/url] В яндекс картах есть возможность вывода на ...
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Здравствуйте!
Нужна разработка фронтэнд bootstrap 4 + взаимодействие с API (API на стороне бэкенда делает другой специалист).
Интересует ставка в час.
Есть сервис:
http://soshp-old.itlogy.ru/internalLogin
Нужно скопировать 2 раздела в этом сервисе (остальное поставить заглушки): Расписание и Численность.
На вас только фронтэнд + адаптив (Bootstrap 4).
За Бэкенд и API отвечает другая команда, вы говорите что нужно - они готовят запросы и т.д
Все деревья и т.д - на бэкендщиках будет. От вас только организовать вывод этой информации.
Кроме копирования этих двух разделов, так же требуется внести несколько изменений по ним.
ТЗ расписано тут - https://docs.google.com/document/d/1qYvMqMmmkIVB3uYftxNqlDsvxKTEcIC6slM_Z0ThNgE/edit?usp=sharing (300 страниц, но нас интересует только конкретные 2 раздела)
3.3.2.1 - Расписание
3.3.2.9 - Численность
Информация по API (от бэков) - https://docs.google.com/document/d/1o46fvzkJTkC3-l6xxyidm3qAo9cRXrH1QIs-AozNN0U/edit?usp=sharing
Отпишитесь пожалуйста сможете ли вы взяться за это задание (и копирование, и доработка)? Ставка в час? Примерно как по срокам?
3.3.2.1 - Расписание - Страница 22. "3.3.2.1 Решения, используемые при модернизации модуля ведения штатных расписаний"
3.3.2.9. - Численность - Страница 90. "Решения, используемые при разработке модуля автоматизированного учета распределения (перераспределения) штатной численности между территориальными органами (организациями) системы МВД России и их структурными подразделениями"
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