Разработка фронтэнд + взаимодействие с API

Здравствуйте!

Нужна разработка фронтэнд bootstrap 4 + взаимодействие с API (API на стороне бэкенда делает другой специалист).

Интересует ставка в час.

Есть сервис:

http://soshp-old.itlogy.ru/internalLogin

Нужно скопировать 2 раздела в этом сервисе (остальное поставить заглушки): Расписание и Численность.

На вас только фронтэнд + адаптив (Bootstrap 4).

За Бэкенд и API отвечает другая команда, вы говорите что нужно - они готовят запросы и т.д

Все деревья и т.д - на бэкендщиках будет. От вас только организовать вывод этой информации.

Кроме копирования этих двух разделов, так же требуется внести несколько изменений по ним.

ТЗ расписано тут - https://docs.google.com/document/d/1qYvMqMmmkIVB3uYftxNqlDsvxKTEcIC6slM_Z0ThNgE/edit?usp=sharing (300 страниц, но нас интересует только конкретные 2 раздела)

3.3.2.1 - Расписание

3.3.2.9 - Численность

Информация по API (от бэков) - https://docs.google.com/document/d/1o46fvzkJTkC3-l6xxyidm3qAo9cRXrH1QIs-AozNN0U/edit?usp=sharing

Отпишитесь пожалуйста сможете ли вы взяться за это задание (и копирование, и доработка)? Ставка в час? Примерно как по срокам?

3.3.2.1 - Расписание - Страница 22. "3.3.2.1 Решения, используемые при модернизации модуля ведения штатных расписаний"

3.3.2.9. - Численность - Страница 90. "Решения, используемые при разработке модуля автоматизированного учета распределения (перераспределения) штатной численности между территориальными органами (организациями) системы МВД России и их структурными подразделениями"