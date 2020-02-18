Написание с нуля плагина СП (совместные покупки) для Xenforo

Здравствуйте необходим специалист (кодер) который напишет СП плагин с нуля, или же внесет изменения в уже имеющийся плагин KST.

ТЗ предоставлю, прошу писать по делу, и прошу называть адекватные на сегодня цены.

Бюджет по договоренности.

Кого заинтересовал проект пишите, отправлю ТЗ.