Написание с нуля плагина СП (совместные покупки) для Xenforo

Веб-программированиеЗакрытнет заявок182 просмотра
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Здравствуйте необходим специалист (кодер) который напишет СП плагин с нуля, или же внесет изменения в уже имеющийся плагин KST.

ТЗ предоставлю, прошу писать по делу, и прошу называть адекватные на сегодня цены.

Бюджет по договоренности. 

Кого заинтересовал проект пишите, отправлю ТЗ.

4 года назад
guest_15820498251185
4 года в сервисе
Был
4 года назад