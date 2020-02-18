Необходимо организовать парсинг и вывод данных на страницах сайта с информацией по пользователям на основе JSON данных Подробнее в обсуждение Приветствуется, если уже есть опыт
Написание с нуля плагина СП (совместные покупки) для Xenforo
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте необходим специалист (кодер) который напишет СП плагин с нуля, или же внесет изменения в уже имеющийся плагин KST.
ТЗ предоставлю, прошу писать по делу, и прошу называть адекватные на сегодня цены.
Бюджет по договоренности.
Кого заинтересовал проект пишите, отправлю ТЗ.
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