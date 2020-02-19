JS-специалист для написания функций вывода контента на основе JSON

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок245 просмотров
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Необходимо организовать парсинг и вывод данных на страницах сайта с информацией по пользователям  на основе JSON данных 

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Приветствуется, если уже есть опыт

4 года назад
Krac
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад