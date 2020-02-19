JS-специалист для написания функций вывода контента на основе JSON

Нужно написать парсер, который возьмет товары с сайта santehnika-online.ru (с нужных нам категорий) и загрузит товары на наш сайт. Оба сайта работают на Битрикс.Бизнес, поэтому нужно перенести все в точности (основные параметры, характеристики, коллекции и ...