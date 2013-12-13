Krac

Михаил Krac

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Aster0
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Требуется профессиональный верстальщик
Адекватный и добросовестный заказчик! Оплатил всё вовремя, чётко поставил задачу, давал грамотные замечания. Рекомендую!
Александр очень добросовестно относится к своей работе! Можно смело доверять свои проекты.
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kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Требуется дизайн сайта игровой тематики
Спасибо за проект!
Желаемый результат был достигнут, результатом доволен. Комфортное взаимодействие в процессе работы. Проблемные задачи терпеливо решались в спокойной атмосфере. Для полного счастья можно поработать над внимательностью и сокращением сроков разработки
Ответный отзыв