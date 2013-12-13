Необходимо организовать парсинг и вывод данных на страницах сайта с информацией по пользователям на основе JSON данных Подробнее в обсуждение Приветствуется, если уже есть опыт
- $100Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
На имеющийся лендинг адаптировать новый контент + доработать конверсионные элементы, сделать более приятные формы заявки и добавить кнопок в разных разделах.HTML-верстка29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Необходимо подобрать шаблон дизайна и собрать из него несколько страниц подобного типа: Требвания к шаблону: - Легкость и минимализм - Адаптивность под основные устройства - Оптимизация под ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $350
Ищу хорошего автора со своим стилем. Необходимо сделать сео-рерайт 40 статей туристической тематики с добавлением дополнительного контента. Объем одной статьи в среднем от 1 000 до 2 000 слов Требования к ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется внести косметические правки в сайте на движке modx. Правки типа: - поменять цвет шаблона - добавить несколько новых страниц - поменять кнопки - добавить баннерыСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Натянуть готовую верстку на старый сайт на ВП и оптимизировать скорость отдачи страницСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем пхп разработчика, который сможет натянуть готовую верстку на вордпресс движок и оптимизировать скорость работы сайта В заявке присылайте информацию о своем опыте работы по данным задачамСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо качественно сверстать медицинский сайт Требования: 1) Аккуратный код со всеми отступами и комментариями 2) БЭМ синтаксис 3) Кроссбраузерность 4) Адаптивная верстка 5) Отсутствие неиспольземых библиотек, быстрая ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработать минималистичный дизайн с хорошо продуманной структурой, легко читаемым контентом и с качественно проработанными акцентами на продающих элементах. Требования: - Обладание хорошим вкусом и собственным чувством стиля - Ответственность ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо развернуть 10 сайтов на вордпрес с шаблонным, слегка измененным дизайном (по цветам) и наполнить их контентом, соблюдая требования СЕО Требуемые навыки: - умение подбирать подрядчиков фрилансеров (верстальщик, дизайнер, php-разработчик) и ...Управление проектами6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен профессионал, который полноценно вникнет в суть ключевых преимуществ услуг компании и профессионально составит и красиво оформит коммерческое предложение. В заявке указывайте стоимость работы и примеры лучших работ.Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Бюджет: 70 000 р./месяц 2112.68 $ — 1555.73 € Требуется профессиональный веб-дизайнер В европейскую компанию на рефакторинг крупной социальной сети требуется профессиональный веб-дизайнер. Занятость постоянная, полный рабочий день. Работа удаленно. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
В европейскую компанию на рефакторинг крупной социальной сети требуется профессиональный php-разработчик. Занятость постоянная, полный рабочий день. Работа удаленная. Требования: - Ответственность, надежность - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В веб-студию на постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер с функциями проект-менеджера. Спектр задач: - подбор текстового и графического контента и наполнение сайтов различных тематик - по некоторым проектам постановка задач ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Большое количество макетов лендинг-пейджей на подобии таких нуждается в верстке http://4put.ru/pictures/max/779/2393864.jpg Требуется верстальщик, который сможет выполнять такие заказы по одному за день и делать это качественно и по хорошей цене. ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо качественно и оптимизировано сверстать всплывающее окно с 3-мя вкладками, организованными в виде слайдера к завтрашнему дню http://4put.ru/view-max-picture.php?id=2387228 http://4put.ru/view-max-picture.php?id=2387229 http://4put.ru/view-max-picture.php?id=2387231 1) по джаваскрипту надо сделать плавное переключение слайдов ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Большой поток заказов на продающие одностраничники. Ищем новых дизайнеров. Постоянную занятость обеспечим. Требования к кандидату: - Иметь в портфолио продающие сайты, желательно с информацией о их конверсии - Понимать, что ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нарисовать всплывающее окно, основываясь на дизайне https://www.facebook.com/advertising/ Окошко должно коротко рассказать о преимуществах покупки. Сделать нужно за сутки и сделать качественно. Оставляйте заявки, если у вас есть положительный опыт создания продающих ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек с богатым опытом в создании различного рода рекламных брошюр. нужно будет сделать: 1. пдф документ, презентующий товар 2. рекламную брошюру для печати Качество исполнение должно быть на ...Презентации6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется на фотографии на изображенное изделие нанести дополнительные элементы дизайна. За подробностями пишите в скайп. Работа небольшаяОбработка фотографий5 заявокЗакрыт12 лет назад