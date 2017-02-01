Требуется профессиональный верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок271 просмотр

Необходимо качественно сверстать медицинский сайт

Требования:

1) Аккуратный код со всеми отступами и комментариями

2) БЭМ синтаксис 

3) Кроссбраузерность

4) Адаптивная верстка

5) Отсутствие неиспольземых библиотек, быстрая загрузка страницы

6) Прохождение проверки валидатором

7) Знание и использование микроразметки schema.org

Верстка должна проходить тест на переполнение контентом, не ломаться:

  • При добавлении в элементы большего количества текста.
  • При использовании картинок с неподходящими размерами.
  • Текст не должен выпадать из объектов.
  • Переполнение контентными блоками не приводит к нарушению сетки.
Присылайте примеры ваших работ
8 лет назад
Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Aster0
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
5 дней
Александр очень добросовестно относится к своей работе! Можно смело доверять свои проекты.
Адекватный и добросовестный заказчик! Оплатил всё вовремя, чётко поставил задачу, давал грамотные замечания. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aster0
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • В активном поиске html-верстальщиков

    Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности 2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и ...

    BootstrapCSSHTMLjQuerySASS
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator)

    Всем привет!  Нужно сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator) + картинки  Обязательно:  bootstrap, мобильная верстка, должно идеально отображаться на мобильных устройствах  Пожалуйста, пишите сразу цену ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка сайта otoplenie.com.ua

    Добрый день. Есть сайт otoplenie.com.ua, сделан в 2010 г., табличная верстка. Сейчас стоит задача обновить его под современные тенденции. Частично кое-что делал сам, но всего не знаю и нет времени.  Нужно доработать футер, ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка корпоративного сайта

    $300

    Требуется верстка фронтенда адаптив + js Обязательные к использованию технологии: scss, bower, gulp Желательно: Pixel perfect Прикладываю jpg https://yadi.sk/d/C93y9KPQ36rEPz К заявке прикрепите 1-2 схожих работы из портфолио

    JavaScriptSCSSGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Респонсивная вёрстка страницы с одной большой картинкой посередине.

    Сверстать страницу из макета, без таблиц, только дивы и стили. Чтоб отображалась на всех устройствах правильно, как требует того время. Иметь в виду, что картинка может быть любых размеров, а вместо баннеров могут быть ифреймы ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка из psd

    Сверстать шаблон из psd вот этот https://graphicriver.net/item/pizzafood-delivery-ui/11539791?s_rank=5

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переверстать 3 с страницы

    $100

    СРОК - 5 дней  Обязательно опыт. https://drive.google.com/drive/folders/0B6-OuyyF4h6QdEY5U1dEWVRCenM Сайт для редизайна http://kitchenaid.by/  simplaCMS Сайт донор https://www.kitchenaid.ru/https://www.kitchenaid.fr/ Тут хочу проговорить что нельзя понять по макетам В макетах отображены новые блоки.  http://kitchenaid.by/ -index.png  (донор https://www.kitchenaid.ru/ ) ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад