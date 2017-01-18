Респонсивная вёрстка страницы с одной большой картинкой посередине.

Сверстать страницу из макета, без таблиц, только дивы и стили. Чтоб отображалась на всех устройствах правильно, как требует того время. Иметь в виду, что картинка может быть любых размеров, а вместо баннеров могут быть ифреймы того же размера, что и баннеры. И шрифт латиница - должен быть приятным и читаемым . Цвет шрифта как на макете.

По-моему, плёвое задание. По результатам будут задания на вёрстку более сложных странечек того же сайта (навигация, контент и т.д. ещё не всё придумано)

Цену и срок исполнения озвучьте сами плз.