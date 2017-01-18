Респонсивная вёрстка страницы с одной большой картинкой посередине.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок206 просмотров

Сверстать страницу из макета, без таблиц, только дивы и стили. Чтоб отображалась на всех устройствах правильно, как требует того время. Иметь в виду, что картинка может быть любых размеров, а вместо баннеров могут быть ифреймы того же размера, что и баннеры.  И шрифт латиница - должен быть приятным и читаемым . Цвет шрифта как на макете.

По-моему, плёвое задание. По результатам будут задания на вёрстку более сложных странечек того же сайта (навигация, контент  и т.д. ещё не всё придумано)

Цену и срок исполнения озвучьте сами плз.

8 лет назад
trinitrotoluol
Артюх 
83 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • В активном поиске html-верстальщиков

    Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности 2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и ...

    BootstrapCSSHTMLjQuerySASS
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка из psd

    Сверстать шаблон из psd вот этот https://graphicriver.net/item/pizzafood-delivery-ui/11539791?s_rank=5

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переверстать 3 с страницы

    $100

    СРОК - 5 дней  Обязательно опыт. https://drive.google.com/drive/folders/0B6-OuyyF4h6QdEY5U1dEWVRCenM Сайт для редизайна http://kitchenaid.by/  simplaCMS Сайт донор https://www.kitchenaid.ru/https://www.kitchenaid.fr/ Тут хочу проговорить что нельзя понять по макетам В макетах отображены новые блоки.  http://kitchenaid.by/ -index.png  (донор https://www.kitchenaid.ru/ ) ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо верстка формы

    Необходимо сверстать форму  Макет –  https://yadi.sk/d/BHl3fYnQ39d3gC  Верстать нужно только что посредине, только форму, шапка, левый, правый сайдбар уже готовы и есть в исходниках.  Исходники – https://yadi.sk/d/T1Jxnvtn39d4jQ , сайт на бутстрап  Срок – 19.01 ...

    Bootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать адаптацию сайта

    $35

    Нужно сделать адаптацию сайта, так как предыдущий верстальщик сделал только декстоп и то криво. Подробности в ЛС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно скопировать html-шаблон сайта

    Нужно сохранить в виде html главную страницу сайта и привести верстку к нормальному виду. Т.е. почистить от лишнего кода и прописать верные пути картинок. На выходе должно получится: папка Images с картинками, файл css, ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивно сверстать сайт

    Требуется Верстальщик, который очень аккуратно и точно сверстает адаптивный сайт-приложение.   Требования от верстальщика: отличные знания HTML, CSS, JS, адаптивной верстки,БЭМ  В приложении спецификация и требования по верстке.   ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад