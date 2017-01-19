Доработка сайта otoplenie.com.ua

Добрый день.

Есть сайт otoplenie.com.ua, сделан в 2010 г., табличная верстка. Сейчас стоит задача обновить его под современные тенденции. Частично кое-что делал сам, но всего не знаю и нет времени. Нужно доработать футер, сверху вставить слайдер и прилипающий хедер, сделать современные шрифты, подправить центральную часть, левое меню и корзину, и скомпоновать все, чтобы сайт был адаптивным до размера нетбука.

Если есть желание заняться, можем обсудить детали.