Интеграция amoCRM с Instagram

Необходимо разработать виджет для интеграции amoCRM и Инстаграм.

Краткое ТЗ:

1. Со стороны Инстаграма необходимо получать все входящие обращения и передавать в amoCRM.

2. На стороне amoCRM получать и вносить данные в поля и примечание

3. Так же нужно сделать как это реализовано в amo, если имеется несколько воронок то к каждой воронке можно было подключать отдельные аккаунты Инстаграма, например: воронка 1 получает данные из аккаунта Пупкина, а воронка 2 получает данные из аккаунта Кнопкина и т.д.

4. После реализации, тестирования и 100% готовности к работе виджета все исходные файлы передаете мне, с поясняющими комментариями в коде и скринкастом по установки.

Более детальное ТЗ будет обсуждаться с выбранным исполнителем.

Жду от вас стоимость и сроки работы.