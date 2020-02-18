Интеграция amoCRM с Instagram

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Необходимо разработать виджет для интеграции amoCRM и Инстаграм.

Краткое ТЗ:

1. Со стороны Инстаграма необходимо получать все входящие обращения и передавать в amoCRM.

2. На стороне amoCRM получать и вносить данные в поля и примечание

3. Так же нужно сделать как это реализовано в amo, если имеется несколько воронок то к каждой воронке можно было подключать отдельные аккаунты Инстаграма, например: воронка 1 получает данные из аккаунта Пупкина, а воронка 2 получает данные из аккаунта Кнопкина и т.д.

4. После реализации, тестирования и 100% готовности к работе виджета все исходные файлы передаете мне, с поясняющими комментариями в коде и скринкастом по установки. 

Более детальное ТЗ будет обсуждаться с выбранным исполнителем.

Жду от вас стоимость и сроки работы.

4 года назад
WebDev_2020
Кирилл 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад