Консультация в adwords

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки171 просмотр
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Настроена компания в google adwords - помогите, правильно настроить и указать на ошибки,так как клики есть, но звонков нет.

Только Украина.

7 лет назад
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$11
1 день
Профессиональная консультация. Спасибо
Рекомендую Людмилу как ответственного заказчика
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