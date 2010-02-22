kiruxa36

Кирилл kiruxa36

 
31 годРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
mila11
Мила 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо за работу. все оперативно. рекомендую!
Рекомендую Милу как добросовестного заказчика. Общий язык нашли быстро. Работа оплачена в полном объеме.
Ответный отзыв
triste
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Поднять сайт, повысить ТИЦ
Сделано в срок, даже раньше. Претензий нет, за что спасибо.
Было приятно работать с заказчиком. Быстро нашли общий язык. Чётко поставленная задача сократила время работы.
Ответный отзыв
kiobros
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Прогон сайта по каталогам
Сделал все быстро. Отчет предоставил. Рекомендую.
Бентли Энди (kiobros) чётко сформулировал ТЗ, что в свою очередь сэкономило нам обоим время. Рекомендую!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга