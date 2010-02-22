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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу. все оперативно. рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Милу как добросовестного заказчика. Общий язык нашли быстро. Работа оплачена в полном объеме.
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделано в срок, даже раньше. Претензий нет, за что спасибо.
Ответный отзыв
Было приятно работать с заказчиком. Быстро нашли общий язык. Чётко поставленная задача сократила время работы.
$8
10 баллов
14 лет назад
Сделал все быстро. Отчет предоставил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Бентли Энди (kiobros) чётко сформулировал ТЗ, что в свою очередь сэкономило нам обоим время. Рекомендую!
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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