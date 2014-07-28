Ищем в команду удаленного разработчика. Продукт создаем достаточно интересный который позволяет понять рискованность водителя по параметрам которые собирает наша технология. Краткое тз для обработки веб-админ-части. Имеется сервер, запущен ...
Нужен тест на ms access
Добрый день.
Нужно создать тест (с возможностью добавления вопросов) на access, результаты должны выгружаться в exel файл.
Тест будет расположен на общем диске, проходить его будут одновременно 7-10 человек.
Что обязательно должно быть:
- поле фио
- сектор (1.1;1.2;.2.1;2.2)
- дата
- таймер теста с возможностью изменения времени
- непосредственно шаблон для добавления вопросов и ответов с возможностью выбора как одного ответа, так и нескольких
- возможность добавлять графические вопросы
- при заходе в тест пользователь обязательно должен ввести фио, и выбрать сектор. После этого начинается тестирование
- после прохождения теста необходимо что бы все выгружалось в отдельный exel файл (который будет располагаются на сетевом диске), где должно быть:
1) фио; сектор; дата
2) количество баллов (правильных ответов)
3) номера вопросов где присутствуют ошибки
4) время затраченное на тест
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
в файл в требуемом формате. образец вышлю. без опыта на weblancer и отзывов просьба не предлагать выполнение задачи.Завершен11 лет назад
Мы вводим данные в таблицу Excel по принципу базы данных, где каждая строка - транзакция прихода и расхода (дата, сумма, статья, другие признаки). Пытаемся формировать отчеты, используя функционал сводной таблицы. Однако этого не достаточно, нужны ...Базы данных8 заявокЗакрыт11 лет назад
Пользуемся ПО ArchiDelivery. Есть три города с тремя независимыми базами. Необходимо перенести данные из двух баз в первую таким образом, чтобы можно было работать в одной базе с этими городами в виде подразделений. ...Закрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер! Есть файл с разным количеством полей (1-100), в одном поле проверяются значения. Задача: Найти значения, содержащие заранее установленные части (ааа, ббб, ссс), общие для всех файлов. Разбить в ...Завершен11 лет назад
Требуется исправить ошибку в сайте www.artcontract.ru он работает на базе MSSQLЗакрыт11 лет назад
Создать таблицу базы данных. Бэкапа БД нет. Если возможно? создать БД на имеющихся файлах сайта (скрипты сайта)Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
Собрать контактную базу данных предпирятий Киева. Интересуют сроки, количество, источники.Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо получать выгрузку из менеджера данных (ссылка ниже) в csv или xml для дальнейшей загрузки на сайт. (описание экспорта есть в хелпе программы) ссылка для скачивания ПО. http://www.prompribor-kaluga.ru/catalogue/software/?SOFTWARE_GROUP=193Завершен11 лет назад
Добрый день. Мы занимаемся созданием одного продукта для Мобильных девайсов в котором нужно реализовать систему регистрации места проживания пользователя. То есть он должен выбрать из списка свой город, после чего ему автоматом предложат выбрать улицу, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад