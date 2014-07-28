Нужен тест на ms access

Добрый день.

Нужно создать тест (с возможностью добавления вопросов) на access, результаты должны выгружаться в exel файл.

Тест будет расположен на общем диске, проходить его будут одновременно 7-10 человек.

Что обязательно должно быть:

- поле фио

- сектор (1.1;1.2;.2.1;2.2)

- дата

- таймер теста с возможностью изменения времени

- непосредственно шаблон для добавления вопросов и ответов с возможностью выбора как одного ответа, так и нескольких

- возможность добавлять графические вопросы

- при заходе в тест пользователь обязательно должен ввести фио, и выбрать сектор. После этого начинается тестирование

- после прохождения теста необходимо что бы все выгружалось в отдельный exel файл (который будет располагаются на сетевом диске), где должно быть:

1) фио; сектор; дата

2) количество баллов (правильных ответов)

3) номера вопросов где присутствуют ошибки

4) время затраченное на тест