Нужен тест на ms access

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок512 просмотров

Добрый день.

Нужно создать тест (с возможностью добавления вопросов) на access, результаты должны выгружаться в exel файл.

Тест будет расположен на общем диске, проходить его будут одновременно 7-10 человек.

Что обязательно должно быть:

- поле фио

- сектор (1.1;1.2;.2.1;2.2)

- дата

- таймер теста с возможностью изменения времени

- непосредственно шаблон для добавления вопросов и ответов с возможностью выбора как одного ответа, так и нескольких

- возможность добавлять графические вопросы

- при заходе в тест пользователь обязательно должен ввести фио, и выбрать сектор. После этого начинается тестирование

- после прохождения теста необходимо что бы все выгружалось в отдельный exel файл (который будет располагаются на сетевом диске), где должно быть:

1) фио; сектор; дата

2) количество баллов (правильных ответов)

3) номера вопросов где присутствуют ошибки

4) время затраченное на тест

11 лет назад
kiruxa36
Кирилл 
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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