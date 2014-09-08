Для предприятия в сфере написания студенческих работ необходимо создание автоматизированной учетной базы данных на 3 раб места, с возможностью обмена и пополнения информации. Любая программа по вашему совету наиболее подходящая и непроблемная
Реализовать выгрузку данных из программы Теплоком
Необходимо получать выгрузку из менеджера данных (ссылка ниже) в csv или xml для дальнейшей загрузки на сайт. (описание экспорта есть в хелпе программы)
ссылка для скачивания ПО.
http://www.prompribor-kaluga.ru/catalogue/software/?SOFTWARE_GROUP=193
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Мы занимаемся созданием одного продукта для Мобильных девайсов в котором нужно реализовать систему регистрации места проживания пользователя. То есть он должен выбрать из списка свой город, после чего ему автоматом предложат выбрать улицу, ...Закрыт11 лет назад
- $100
Задача для тех кто разбирается в : IT и Программирование: Скрипты / Web-приложения, Прочее программирование, Веб-программирование, SQL, MySQL, PHP... 1. Создать\Откорректировать 2 отчета в FASTREPORT на базе существующих (в ...Базы данных4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Добрый день, коллеги. Есть несложная работа для тех, кто хорошо знаком с базами данных, Excel и сможет вытащить нужную информацию. Постараюсь рассказать кратко: 1. Есть файл «Продажа ...Закрыт11 лет назад
покерный софт. есть программа fpdb на открытом коде аналогичная покер трекеру и холдем менеджеру. работает только с известными покер сайтами. требуется добавить ещё 2 малоизвестных сайта. просьба сразу писать ориентировочные сроки и цену.Закрыт11 лет назад
нужно собрать инфу с сайта Предлагаемая нами программа-парсер 2GIS позволяет собирать следующую информацию: Название организации Рубрики/Отрасли/Категории организации Город и регион Адрес метро Сайт ...Базы данных6 заявокЗакрыт11 лет назад
Друзья, задание для знающих SQL на 40 секунд. Есть таблица. adm_catalog_items в которой есть столбы price и oldprice. Мы добавили столбец discount_percent. Как Вы догадались, нужно вычислить скидку из ...Базы данных3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужен специалист php+mysql для доработки существующей базы данных. Требуется добавить столбцы и ячейки. Также необходимо добавить возможность формирования выборки в пдф-полиграфию. База данных ...Базы данных4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать выборку из базы данных КВЕРИКОМ по 1 рубрике "Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)" по Красноярскому, Забайкальскому, Хабаровскому, Приморскому краю, Иркутской, Амурской, Магаданской области, САХА Якутии, Бурятии. ...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо написать sql запросыБазы данных9 заявокЗакрыт11 лет назад