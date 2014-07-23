в файл в требуемом формате. образец вышлю. без опыта на weblancer и отзывов просьба не предлагать выполнение задачи.
Новая версия админки gps мониторинга
Ищем в команду удаленного разработчика. Продукт создаем достаточно интересный который позволяет понять рискованность водителя по параметрам которые собирает наша технология.
Краткое тз для обработки веб-админ-части.
Имеется сервер, запущен уже, работает. Windows VPS + Java + CGI + PHP + OracleDB.
Имеется старая рабочая админка
Задачи делятся на 2 части.
Часть 1. Взять данные из этой же базы и вывести их в виде графиков-табличек
Часть 2. Взять готовые показания с веб-интерфейса и вывести их, с определенной доработкой.
Часть 1 – наиболее комплексная, оптимально если получится выполнить этот вариант. Тогда второй – не так обязателен и срочен.
Что нужно взять из базы данных Оракл и вывести в админке?
1) Вывод значения акселерометра в каждой временной точке. А также возможность показывать среднее за определенный период, мин, макс, количество резких значений и их положение на карте (все данные есть в базе).
2) Иконки для параметров добавить на карту yandex/google – резкие торможения, резкие ускорения, длительность езды, резкие повороты.
3) Показания сколько времени машина простаивала с включенным двигателем (Иконка)
4) Тепловая карта скоростей за период, а так же мин, макс, среднее + по GPS отметкам превышения и максимумы.
5) Скоринг (оценка вождения) дневной и итоговый такой же – с баллом (берется из базы, визуализируется на экране). По 10-бальной шкале.
6) Метрики сравнения с нормализированными показателями – чтобы видно было больше нормы или нет.
7) Зеленый желтый красный ползунок.
8) Длительность езды с разбивкой по скоростям.
- Очень много ездите за рулем
- Ускорение
- Торможение
- Резкость поворотов
9) Вытащить из админки места GPS превышения норм вождения (по критериям).
Чтобы посмотреть что есть сейчас пишите в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мы вводим данные в таблицу Excel по принципу базы данных, где каждая строка - транзакция прихода и расхода (дата, сумма, статья, другие признаки). Пытаемся формировать отчеты, используя функционал сводной таблицы. Однако этого не достаточно, нужны ...Базы данных8 заявокЗакрыт11 лет назад
Пользуемся ПО ArchiDelivery. Есть три города с тремя независимыми базами. Необходимо перенести данные из двух баз в первую таким образом, чтобы можно было работать в одной базе с этими городами в виде подразделений. ...Закрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер! Есть файл с разным количеством полей (1-100), в одном поле проверяются значения. Задача: Найти значения, содержащие заранее установленные части (ааа, ббб, ссс), общие для всех файлов. Разбить в ...Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется исправить ошибку в сайте www.artcontract.ru он работает на базе MSSQLЗакрыт11 лет назад
Создать таблицу базы данных. Бэкапа БД нет. Если возможно? создать БД на имеющихся файлах сайта (скрипты сайта)Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
Собрать контактную базу данных предпирятий Киева. Интересуют сроки, количество, источники.Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо получать выгрузку из менеджера данных (ссылка ниже) в csv или xml для дальнейшей загрузки на сайт. (описание экспорта есть в хелпе программы) ссылка для скачивания ПО. http://www.prompribor-kaluga.ru/catalogue/software/?SOFTWARE_GROUP=193Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Мы занимаемся созданием одного продукта для Мобильных девайсов в котором нужно реализовать систему регистрации места проживания пользователя. То есть он должен выбрать из списка свой город, после чего ему автоматом предложат выбрать улицу, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача для тех кто разбирается в : IT и Программирование: Скрипты / Web-приложения, Прочее программирование, Веб-программирование, SQL, MySQL, PHP... 1. Создать\Откорректировать 2 отчета в FASTREPORT на базе существующих (в ...Базы данных4 заявкиЗакрыт11 лет назад