Новая версия админки gps мониторинга

Ищем в команду удаленного разработчика. Продукт создаем достаточно интересный который позволяет понять рискованность водителя по параметрам которые собирает наша технология.

Краткое тз для обработки веб-админ-части.

Имеется сервер, запущен уже, работает. Windows VPS + Java + CGI + PHP + OracleDB.

Имеется старая рабочая админка

Задачи делятся на 2 части.

Часть 1. Взять данные из этой же базы и вывести их в виде графиков-табличек

Часть 2. Взять готовые показания с веб-интерфейса и вывести их, с определенной доработкой.

Часть 1 – наиболее комплексная, оптимально если получится выполнить этот вариант. Тогда второй – не так обязателен и срочен.

Что нужно взять из базы данных Оракл и вывести в админке?

1) Вывод значения акселерометра в каждой временной точке. А также возможность показывать среднее за определенный период, мин, макс, количество резких значений и их положение на карте (все данные есть в базе).

2) Иконки для параметров добавить на карту yandex/google – резкие торможения, резкие ускорения, длительность езды, резкие повороты.

3) Показания сколько времени машина простаивала с включенным двигателем (Иконка)

4) Тепловая карта скоростей за период, а так же мин, макс, среднее + по GPS отметкам превышения и максимумы.

5) Скоринг (оценка вождения) дневной и итоговый такой же – с баллом (берется из базы, визуализируется на экране). По 10-бальной шкале.

6) Метрики сравнения с нормализированными показателями – чтобы видно было больше нормы или нет.

7) Зеленый желтый красный ползунок.

8) Длительность езды с разбивкой по скоростям.

- Очень много ездите за рулем

- Ускорение

- Торможение

- Резкость поворотов

9) Вытащить из админки места GPS превышения норм вождения (по критериям).

Чтобы посмотреть что есть сейчас пишите в личку