Требуется исправить ошибку в сайте www.artcontract.ru он работает на базе MSSQL
Требуется скрипт разбивки на категории Excel
Добрый вечер!
Есть файл с разным количеством полей (1-100), в одном поле проверяются значения.
Задача: Найти значения, содержащие заранее установленные части (ааа, ббб, ссс), общие для всех файлов. Разбить в соответствии с заранее заданной логикой, добавить общее поле, дать заранее установленное значение в поле, например!
Требуется макрос для Excel
1 лист - инструкция
2 лист - задаем количество сегментов и количество требуемых значений, содержащих ааа, ббб, ссс в %.
3 лист - обработанная база, в которой появляется группировка по сегментам, с записанными значениями в созданное макросом поле.
Как есть и какой должен быть результат см. в приложенном файле.
Жду предложений, спасибо!
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