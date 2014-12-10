Требуется скрипт разбивки на категории Excel

Добрый вечер!

Есть файл с разным количеством полей (1-100), в одном поле проверяются значения.

Задача: Найти значения, содержащие заранее установленные части (ааа, ббб, ссс), общие для всех файлов. Разбить в соответствии с заранее заданной логикой, добавить общее поле, дать заранее установленное значение в поле, например!

Требуется макрос для Excel

1 лист - инструкция

2 лист - задаем количество сегментов и количество требуемых значений, содержащих ааа, ббб, ссс в %.

3 лист - обработанная база, в которой появляется группировка по сегментам, с записанными значениями в созданное макросом поле.

Как есть и какой должен быть результат см. в приложенном файле.

Жду предложений, спасибо!