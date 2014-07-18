Пользуемся ПО ArchiDelivery. Есть три города с тремя независимыми базами. Необходимо перенести данные из двух баз в первую таким образом, чтобы можно было работать в одной базе с этими городами в виде подразделений. ...
Создание отчетов на основе базы данных в Excel
Мы вводим данные в таблицу Excel по принципу базы данных, где каждая строка - транзакция прихода и расхода (дата, сумма, статья, другие признаки). Пытаемся формировать отчеты, используя функционал сводной таблицы. Однако этого не достаточно, нужны простые формулы типа (итого приход минус итого расход) и т.п.
В связи с этим требуется помощь в построении отчетов на основе массива данных. А также помощь в настройке ввода в таблице (выбор значений из списка). И сколько может это стоить.
Заявки фрилансеров
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