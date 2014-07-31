Разработать стильный двухцветный логотип.
Нужен логотип для блога тематики SEO,SMM,SMO
Есть блог http://byzik-blog.ru - тематика moneymaking , SEO,SMO,SMM и др.
есть шаблонный дизнай, немного мной доработанный.
нужен логотип 400px/40px
шаблонный логотип смотрите ниже
плачу 13.5$ победителю, + дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать логотип для клининговой компании Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки выполнения работы Наши пожелания к логотипу и исполнителю: • Можно использовать не более 2-х цветов • Нельзя использовать ...Завершен15 лет назад
- $30
Недорогой но профессиональный.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $9
Переделать существующий логотип под дизайнЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день. К сожалению фрилансер на которого я надеялся не справился. Нужно разработать логотип для интернет магазина элитной парфюмерии и косметики. Название проекта - Твой аромат. Примеры, которые ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно сделать логотип + разработать фирменные цвета для компании, которая занимается электронными дневниками школьника. Вот сайт - http://vjournale.ru/ В предложении прописывайте сроки выполнения, цену, и то, каким вы видите логотип ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка логотипа компании в сфере фитнеса + дизайн визиток. Ваши предложения и стоимость работы кидайте в личку.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Необходимо создать логотип видеостудии. Сайт студии http://www.videostudio.com.ua. Название студии Svitanok, что в переводе значит рассвет. Жду предложений.Завершен15 лет назад
Нужен логотип для косметической фирмы плюс дизайн одной упаковки для мед. препарата для похудения и дизайн инструкции по применению для того же препаратаЛоготипы и Знаки37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Все вы видели в рекламах и не только с каких бокалов пьют Мартини. В коктейль-барах часто украшают коктейли зонтиками, розрезаными лаймами и т.д. Конечный результат работы это бокал для мартини с какимто ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт15 лет назад