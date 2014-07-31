Нужен логотип для блога тематики SEO,SMM,SMO

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок1337 просмотров
#1$13

Есть блог http://byzik-blog.ru - тематика moneymaking , SEO,SMO,SMM и др.

есть шаблонный дизнай, немного мной доработанный.

нужен логотип 400px/40px

шаблонный логотип смотрите ниже

плачу 13.5$ победителю, + дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

15 лет назад
kiruxa36
Кирилл 
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

IMMAN
Вадим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
#1
Хорошо
?

Заявки фрилансеров

IMMAN
Вадим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
#1