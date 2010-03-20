Добрый день.

К сожалению фрилансер на которого я надеялся не справился.

Нужно разработать логотип для интернет магазина элитной парфюмерии и косметики.

Название проекта - Твой аромат.

Примеры, которые нравятся

http://i-on.ru/

http://www.free-lance.ru/users/A_Lanevski/viewproj.php?prjid=421666

http://www.free-lance.ru/users/A_Lanevski/viewproj.php?prjid=533383

http://www.gazprom.ru/

http://www.free-lance.ru/users/amako/viewproj.php?prjid=1889454

http://www.free-lance.ru/users/amako/viewproj.php?prjid=1889493

http://www.free-lance.ru/users/amako/viewproj.php?prjid=1889412

http://www.free-lance.ru/users/amako/viewproj.php?prjid=1889509

http://www.free-lance.ru/users/Pahuchiy/viewproj.php?prjid=1613531

http://www.free-lance.ru/users/Pahuchiy/viewproj.php?prjid=1334758

http://www.free-lance.ru/users/logotype/viewproj.php?prjid=1814199 - тут цвета знака не очень а идея интресна

http://www.free-lance.ru/users/logotype/viewproj.php?prjid=1589911

http://www.free-lance.ru/users/logotype/?f=2#46

http://www.free-lance.ru/users/pasha/viewproj.php?prjid=1744846

По цветам: золотой, можно еще какой-нибудь на ваше усмотрение пока