Логотип к сайту

Задание простецкое: есть автосайт, куда будут добавляться тачки с фотографиями. На каждую добавленную фотку тачки будет накладываться водяной знак (mysite.ru), чтобы народ видел, с какого сайта фотку содрали. Мудрить ничего не надо. Вот здесь: ...