Разработка логотипа для интернет-магазина подарков
Внести правки в 4 лого
Есть 4 eps файла.
Надо сделать небольшие правки:
1. размер 30 на 20
2. сохранить в корал 7 или ai 3 или 6
3. логотипы разделить по цветам - это для отправки на печать и заливку. Между цветами должны быть прожилки, иначе цвета смешаются. Между всеми цветами должен быть небольшой промежуток
4. написать номера цветов по какому-нибудь каталогу эти
Срок - час-два, $5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Требуется сделать простенький логотип. Исходно в шаблоне был прикреплённый логотип. Нужно сделать в таком же стиле, только надпись: Apple iPad, соответственно Apple - голубого цвета, как и первое слово в примере. Размеры ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день. Меня зовут Виталик. Я ищу надежного человека который сможет на постоянной основе выполнять наши небольшие задания. К примеру сейчас нам нужно отвекторить логотип, который находится в приложение. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для интернет-портала название портала - Перевалка Тематика - продажа/покупка транспортных средств (не только автомобилей) Параметры - ширина 220 высота 73 пикселей GIF формат Предпочтитение будет отдаваться кандидатам ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется логотип для сайта про солнечную энергию. Все подроности в ЛС. С Уважением, ИванЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт15 лет назад
Логотип перерисовать в векторном формате для последующей печати на флагах В icq и лс не беспокоитьЛоготипы и Знаки46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходимо придумать и реализовать логотип сайта компании занимающейся сдачей в аренду квартир на длительный и короткий сроки. Адрес сайта: www.Aparton.com Бюджет до 40$. Единственное пожелание, чтобы логотип был способен привлечь внимание и ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется нарисовать логотип и красивую надпись мебельной фирмы SMEШKI. Фирма занимается производством бескаркасной мебели. Примеры мебели можно посмотреть тут http://vkontakte.ru/club11568798 В качестве логотипа есть идея нарисовать смеющийся мешок. А в надписи букву Ш ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе логотип для Издательского Дома "Разведка Украины". Для этого заказчиком подготовлен набросок: http://www.aksak.kiev.ua/temp/razvedka_logo_nabrosok.jpg. Здесь показана концепция того, что должно быть, в общих чертах. Делалось не художником, поэтому "тонкости" дизайна не учтены. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется разработать тематический логотип для популярного интернет магазина шин и дисков www.euro-shina.ru для последующей публикации на главной странице сайта, дисконтных картах и сувенирной продукции. Формат логотипа можно посмотреть в аттаче. Это логотип компании партнера.Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт15 лет назад