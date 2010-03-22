Приватный проект для Stellan

$100
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Завершен2 заявки224 просмотра

Разработка логотипа для интернет-магазина подарков

15 лет назад
Aleksandr_T
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$60
3 дня
Я очень требовательно отношусь к работе подрядчиков, но и задачи стараюсь формулировать точные. При выборе дизайнера остановился на Ольге во-первых из за качества работ, которые представлены в портфолио. А в процессе работы убедился в том, что не ошибся с выбором. Разработка логотипа была выполнена качественно и на высшем уровне. Изначально Ольга уловила суть того что нужно сделать и потом мы только немного корректировали детали.
Сотрудничество прошло успешно. Заказ был оплачен в срок и в полном объеме. Отличный заказчик)

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

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