Приватный проект для Stellan

Я очень требовательно отношусь к работе подрядчиков, но и задачи стараюсь формулировать точные. При выборе дизайнера остановился на Ольге во-первых из за качества работ, которые представлены в портфолио. А в процессе работы убедился в том, что не ошибся с выбором. Разработка логотипа была выполнена качественно и на высшем уровне. Изначально Ольга уловила суть того что нужно сделать и потом мы только немного корректировали детали.