Требуется сделать простенький логотип. Исходно в шаблоне был прикреплённый логотип. Нужно сделать в таком же стиле, только надпись: Apple iPad, соответственно Apple - голубого цвета, как и первое слово в примере. Размеры ...
Приватный проект для Stellan
Разработка логотипа для интернет-магазина подарков
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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