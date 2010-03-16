Логотип перерисовать в векторном формате

Необходимо отрисовать в векторе логотип для Издательского Дома "Разведка Украины". Для этого заказчиком подготовлен набросок: http://www.aksak.kiev.ua/temp/razvedka_logo_nabrosok.jpg. Здесь показана концепция того, что должно быть, в общих чертах. Делалось не художником, поэтому "тонкости" дизайна не учтены. ...