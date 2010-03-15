Требуется нарисовать логотип для интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок427 просмотров

Требуется нарисовать логотип для интернет магазина электроники http://www.repka.ua

существующий не радует.

Пожелания: наличие героя, которого можно обыгрывать на баннерах, рекламных материалах.

Должен вписываться в существующий дизайн

15 лет назад
latan
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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